Herlings: ’In eigen land wereldkampioen is een droom’

Er staan nog drie grandprix’s op de kalender waaronder de komende Grand Prix van Turkije op het Afyon Motor Sports Center in de provincie Afyonkarahisar. In theorie kan de 23-jarige Brabander zich al aanstaande zondag van zijn titel in de koningsklasse verzekeren. Het ligt echter meer voor de hand dat het feest op de daaropvolgende races zal losbarsten als de MXGP op 13-15 september naar het tot crosspiste omgebouwde TT Circuit Assen komt.

„Het zou een droom zijn als dat daar lukt”, zei Herlings. „Je krijgt al weinig kansen op een titel, en als je dan de kans krijgt om dat in eigen land te doen, dat zou een droom zijn. Ik moet zorgen nog drie weken heel te blijven. In 2014 en 2015 leidde ik het (MX2)-kampioenschap ook maar door blessures ging het alsnog mis. Het is belangrijk dat dat ditmaal niet gebeurt.”

Comfortabele voorsprong

De KTM-fabrieksrijder heeft een comfortabele voorsprong op de regerend wereldkampioen Cairoli die in de laatste grandprix’s last had van wat lichte blessures door valpartijen (duim en knie). Hoewel de crosslegende met zijn negen wereldtitels nog niet van troonafstand wil spreken, geeft hij wel toe: „Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren, maar tot nu toe verdient Jeffrey de titel. Hij heeft overduidelijk het meest constant gepresteerd, tot nu toe is hij gewoon de snelste op de baan geweest. Het is lastig om te beweren dat dat niet zo is. Het is gewoon de realiteit. Maar het seizoen is pas over als het echt over is. Dat weet ik uit ervaring. Ik blijf gewoon mijn best doen.”