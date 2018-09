Kerkhove wint in dubbelspel in New York

Het tweetal was in twee sets te sterk voor de Poolse Alicja Rosolska en de Amerikaanse Abigail Spears: 6-4 6-4. Het verliezende koppel was als twaalfde geplaatst.

Kerkhove wist zich in het enkelspel niet te plaatsen voor het hoofdschema in New York. Ze werd in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld.