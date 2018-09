Mazraoui kiest voor Marokko

Mazraoui zegt dat hij om die reden ook een aantal dagen nodig heeft gehad om alles voor zichzelf op een rijtje te zetten. Koeman had zijn huiswerk aanmerkelijk beter gedaan dan zijn voorgangers bij de KNVB, die de kans hadden om Hakim Ziyech binnen te halen als Oranje-international maar destijds lichtzinnig met de zaak omgingen.

Bondscozch Ronald Koeman heeft indruk gemaakt op Mazraoui. Ⓒ AFP

,,De KNVB heeft het nu fantastisch aangepakt’’, zegt Nakhli, die de keuze volledig aan Mazraoui heeft gelaten en de speler niet onder druk heeft willen zetten.

De speler bevestigt dat. ,,Meneer Koeman heeft een voortreffelijk verhaal verteld en presenteerde het plan dat hij voor mij had. Dat maakte indruk en ik ben ook echt vereerd dat hij deze moeite voor mij heeft gedaan.’’

,,Ik respecteer meneer Koeman ook ontzettend. Als iemand, die als speler zelf zo’n ongelooflijke carrière in het Nederlands elftal heeft gehad en die ook als coach veel voor het Nederlandse voetbal betekent je vraagt wordt het héél moeilijk. En ik wilde ook graag van hem horen hoe hij mijn toekomst zag. Dat is de reden dat we vorige week in Zeist om de tafel zijn gegaan’’, zegt Mazraoui.

Wat hem heeft doen besluiten om uiteindelijk voor Marokko te kiezen is het feit dat hij in diverse vertegenwoordigende elftallen al het shirt van Marokko heeft gedragen en dat de A-ploeg met deelname aan het WK heeft bewezen op een hoog niveau te spelen.

Mazraoui en Hakim Ziyech worden ook bij Marokko teamgenoten. Ⓒ ANP

De speler wil benadrukken dat het geen keuze is in termen van ‘kiezen voor mijn land’. ,,Nederland is mijn land en Marokko is ook mijn land. De mensen die mij kennen weten dat ik een trotse Hollander ben en een trotse Marokkaan. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik heb de afgelopen week ook een heleboel keer een beeld gevormd van hoe het zou zijn om in het Oranje-shirt in een vol stadion te spelen. En geloof me, dat zag er mooi uit. Spelen in Oranje met teamgenoten van Ajax. Het liefst zou ik voor allebei de landen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet.’’

Mazraoui waardeert het dat Koeman hem geen moment heeft gepusht. ,,Maar mijn familie ook niet. Ik heb er met mijn ouders over gesproken, met mijn oom, met mijn zaakwaarnemer. Je vraagt een beetje advies, maar niemand heeft me beïnvloed. Ik heb zelf de knoop doorgehakt.’’

Hervé Renard zal in zijn nopjes zijn met de keuze van Mazraoui. Ⓒ ANP

Voor Mazraoui was het alles bij elkaar wel een hectische week, maar hij heeft de beslissing over zijn status als international bewust uitgesteld tot na de kwalificatie voor de Champions League. ,,Alles was gericht op de wedstrijd tegen Dinamo Kiev en het bereiken van de groepsfase in de Champions League. Ik wilde me op geen enkele manier laten afleiden en moest het hele onderwerp even parkeren. Ik ben blij dat we het met Ajax hebben gehaald en kijk er nu naar uit om straks kennis te maken met Hervé Renard, de bondscoach van Marokko, en met de spelers.’’

Mazraoui heeft deze zomer met grote interesse de verrichtingen van Marokko gevolgd tijdens het WK in Rusland. Hij zag vanaf zijn vakantieadres hoe zijn land daar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, maar de verdediger hoopt bij het volgende WK in Qatar zijn ploeg wél naar de volgende ronde te helpen. ,,Dat is nu mijn doel.’’

Hij glimlacht vriendelijk aan het eind van zijn verhaal. ,,Het ging een beetje te veel over mij deze week. Ik ben niet zo van de schijnwerpers. Ik hoop ook dat ik nu gauw weer naar de achtergrond mag. Laat mij lekker alleen voetballen…’’