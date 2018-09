Pablo Rosario terug in basis van PSV

Afgelopen weekeinde ontbrak de Rosario tegen PEC Zwolle (2-1), omdat hij niet fit was. Dante Rigo ontbreekt in de selectie van de Eindhovenaren. Bart Ramselaar zit in plaats van de Belg op de bank. Rigo is niet helemaal fit.

Het duel tussen PSV en BATE Borisov begint om 21.00 uur. De Eindhovenaren wonnen het heenduel met 2-3. Ajax plaatste zich dinsdag al voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

In het seizoen 2010/2011 deden voor het laatst twee Nederlandse clubs mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League.