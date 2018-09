US Open betreurt berisping voor tennisster in bh

Volgens de 'stoelscheidsrechter' overtrad Cornet de gedragscode toen ze op de baan in een hoekje haar shirt omdraaide. Ze had het tricot verkeerd om aangetrokken na een hittepauze van tien minuten. Bij het omwisselen was heel even haar sport-bh te zien. Cornet kreeg daarvoor een waarschuwing, tot ergernis van de internationale organisatie voor proftennissters (WTA). Volgens de wedstrijdleiding zal dat niet nog een keer gebeuren.

Alle tennissers mogen op de baan hun shirts uittrekken en omwisselen als ze in de spelersstoel zitten. De mannen maken daar veelvuldig gebruik van, zeker bij de hoge temperaturen die deze week in New York heersen. De vrouwen verkleden zich op de baan veel minder. Ze mogen, indien gewenst, ook op een speciale, discrete plek vlak bij de baan van shirtje wisselen.