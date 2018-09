’Quincy Promes voor 20 miljoen euro naar Sevilla’

De aanvaller van Spartak Moskou zou volgens een aantal Russische media spoedig de overstap maken naar de Spaanse topclub. Met de transfer is naar verluidt een transferbedrag van zo’n 20 miljoen euro gemoeid.

Promes speelt al sinds 2014, 28-voudig Oranje-international, voor Spartak Moskou. In de Russische competitie is de 26-jarige aanvaller sindsdien één van de sterspelers.

Promes kwam eerder uit voor FC Twente, dat hem in het seizoen 2012/2013 een jaar verhuurde aan Go Ahead Eagles en voor ruim 11 miljoen euro aan Spartak verkocht. De tukkers delen als het tot een transfer voor een deel mee in de transfersom.