Voetbalbobo negen jaar cel in

De voormalig voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond uit Paraguay heeft zich schuldig gemaakt aan fraude en samenzwering.

Napout is de tweede van in totaal veertig verdachten die is veroordeeld voor zijn rol in een groot omkoopschandaal. José Maria Marin, oud-voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, werd vorige week tot een celstraf van vier jaar veroordeeld.

De veertig verdachten zouden voor 200 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen in ruil voor marketing- en uitzendrechten voor voetbalwedstrijden. Napout en Marin werden samen met vijf andere verdachten drie jaar geleden in Zürich opgepakt. Vervolgens werden ze uitgeleverd aan de Verenigde Staten.