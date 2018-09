Venus wacht al op Serena in New York

Venus Williams zette de deur naar een ontmoeting met haar zus Serena in New York wijd open. De inmiddels 38-jarige Amerikaanse versloeg in de tweede ronde de Italiaanse Camila Giorgi in twee sets: 6-4 7-5.

Haar tegenstander in de derde ronde komt uit de partij later op woensdag tussen Serena Williams en de Duitse Carina Witthöft, de nummer 101 van de wereldranglijst.

Serena Williams (36) won de titel in New York zes keer. Haar oudere zus Venus was twee keer de beste op de US Open.