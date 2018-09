PSV overtuigend naar Champions League

Bekijk ook: Droom komt uit voor Steven Bergwijn

De ploeg van Mark van Bommel had na de 3-2 zege in Wit-Rusland al een prachtige uitgangspositie in de play-offs en maakte het karwei in Eindhoven resoluut af: 3-0 zege.

Steven Bergwijn heeft de ban gebroken. Rene Bouwman Ⓒ Rene Bouwman

De plaatsing van PSV voor het miljoenenbal komt een dag nadat Ajax dat ook al flikte. Dat betekent dat er voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 twee Nederlandse ploegen op het hoogste Nederlandse niveau acteren. Destijds waren dat FC Twente en Ajax.

Steven Bergwijn gaf in de 14e minuut het startsein voor een feestavond in Eindhoven. De aanvaller baande zich een weg door de verdediging van de Wit-Russen en had geen moeite met het verschalken van doelman Denis Scherbitski.

Luuk de Jong heeft gescoord. Ⓒ Getty Images

Een half uurtje later zorgde Luuk de Jong koppend voor de tweede Eindhovense treffer. De 28-jarige aanvaller knikte prima raak na een afgemeten voorzet van Jorrit Hendrix.

BATE moest op dat moment in de tweede helft drie keer scoren om een verlenging af te dwingen, maar daar geloofde in Eindhoven eigenlijk helemaal niemand in.

Hirving Lozano haalt vernietigend uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hirving Lozano deed de geknakte tegenstander na ruim een uur zelfs nog meer pijn. De Jong maakte prima ruimte voor de Mexicaan. Lozano speelde zijn man uit en knalde de bal in de verre hoek. Het bleek de laatste treffer en een schitterend vroeg slotakkoord.

De loting voor de Champions League is dondermiddag om 18.00 uur. Ajax en PSV zitten in Pot 3.

Steven Bergwijn wordt bejubeld na de openingstreffer. Ⓒ Rene Bouwman