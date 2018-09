Wedstrijd Fortuna - FC Utrecht gaat door

Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen heeft woensdagavond het sein op groen gezet. Hij besloot hiertoe na uitvoerig overleg met politie, politiebonden en Fortuna Sittard.

De wedstrijd kwam in gevaar als gevolg van de oproep van de politiebonden. Die willen dat de politie zich zaterdag niet laat zien rond het Fortunastadion in Sittard. Dit in het kader van een actie voor een betere cao.

Cox eiste van Fortuna aanvullende maatregelen om de veiligheid te garanderen. Fortuna gaat daartoe onder meer het aantal beveiligingsmensen uitbreiden en plaatst extra hekwerken. Fortuna heeft ook overleg gevoerd met FC Utrecht, de KNVB en de eigen supporters.

,,Vanavond heb ik de conclusie kunnen trekken dat alle inspanningen die verricht zijn het gewenste resultaat hebben opgeleverd, waarbij de veiligheid van de bezoekers van de wedstrijd voorop staat'', laat Cox weten.