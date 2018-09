Droom komt uit voor Steven Bergwijn

Na de 2-3 zege in Wit-Rusland was dat resultaat ruim voldoende voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. „Hier droom je als kleine jongen van. Heel mooi dat we weer in de Champions League zitten”, zei de stralende Bergwijn tegen Veronica.

De aanvaller opende in de 14e minuut de score. „We hadden afgesproken om niet af te wachten en gewoon doelpunten te maken. We begonnen wat moeilijk, maar daarna begon het te lopen. Ik had meer van hun verwacht, maar wij hebben het gewoon goed gedaan.”