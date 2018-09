Deze ploegen kunnen PSV en Ajax treffen

PSV en Ajax kunnen elkaar niet treffen in de groepsfase. Ze ontlopen ook Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Valencia en CSKA Moskou. Deze clubs zijn namelijk ook ingedeeld in pot 3.

Het maakt nogal een verschil aan welke clubs uit pot 1 en 4 PSV en Ajax worden gekoppeld. Lokomotiv Moskou lijkt een tegenstander van minder kaliber dan de overige topclubs in pot 1. Internazionale is een sterke ploeg die in pot 4 is ingedeeld.

Indeling loting groepsfase Champions League

Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain en Lokomotiv Moskou.

Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Sjachtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham Hotspur en AS Roma.

Pot 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskou, PSV en Valencia.

Pot 4: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Internazionale, 1899 Hoffenheim, AEK Athene en Rode Ster Belgrado.