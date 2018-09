Del Potro knalt door in New York; Murray naar huis

De als derde geplaatste Argentijn gunde de Amerikaan Denis Kudla weinig kans. Alleen in de derde set kreeg Del Potro wat meer tegenstand: 6-3 6-1 7-6 (4). Het duel in New York duurde nog geen 2 uur.

Del Potro rolde in de eerste ronde een andere Amerikaan, Donald Young, in drie sets op. In de derde ronde speelt de Zuid-Amerikaan, die de titel in New York in 2009 veroverde, tegen de Spanjaard Fernando Verdasco.

Murray naar huis

Verdasco rekende in vier sets af met voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray. De 31-jarige Schot, die de US Open in 2012 won, is pas sinds kort terug op de tennisbaan en heeft de topvorm nog niet terug. De 34-jarige Spanjaard was in een partij met lange games op de belangrijke momenten net wat sterker: 7-5 2-6 6-4 6-4.