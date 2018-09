Rodgers bestbetaalde NFL-speler: 33,5 miljoen per jaar

De 34-jarige Amerikaan heeft bijgetekend tot medio 2023. Zijn jaarsalaris gaat 33,5 miljoen dollar (ruim 28,5 miljoen euro) bedragen. Daarnaast krijgt hij tot het einde van zijn contract aan andere inkomsten een gegarandeerd bedrag van ruim 100 miljoen dollar.

Rodgers speelt sinds 2005 voor de Green Bay Packers. Hij leidde zijn club in 2011 naar winst in de Super Bowl, de finale van het seizoen in het American football.