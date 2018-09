Bekijk ook: PSV overtuigend naar Champions League

,,In eerste instantie gaat het om winnen. Maar we willen ook op een bepaalde manier spelen. Dat ging in fases goed. Het was heel erg mooi om naar te kijken. Dat merkte je ook aan de sfeer in het stadion'', aldus de trainer van de Eindhovenaren.

Vier dagen eerder toonde PSV in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-1 winst) in de eredivisie een heel ander gezicht. ,,Dat zijn vaak ongrijpbare dingen'', zei Van Bommel, die niet vindt dat er overdreven veel waarde moet worden gehecht aan de plaatsing van PSV en Ajax voor de groepsfase van de Champions League.

,,We moeten dit koesteren, deze opleving. Het is een positief moment. Het is moeilijk om dit structureel voor elkaar te krijgen. Daarvoor is er op financieel vlak een groot gat met de Europese toplanden. Maar deze punten zijn voor Nederland heel erg belangrijk.''

Van Bommel heeft donderdag tijdens de loting geen voorkeur voor een bepaalde tegenstander. ,,Als je een 'wenstegenstander' hebt, komt dat toch nooit uit.''