Nederlandse tennislegende geniet naast Mike Tyson

Tom Okker vermaakt zich in New York opperbest met zijn nieuwe vriend, oud-bokser Mike Tyson.

NEW YORK - Hij zat naast Mike Tyson op de tribune bij de openingsavond van de vijftigste US Open. Het verschil was alleen dat Tom Okker, verliezend finalist in 1968, een officiële rol vertolkte bij de ceremonie en de roemruchte bokser slechts toeschouwer was. Okker (74): „Het was wel een leuk spektakel, maar ook veel herrie en gedoe.”