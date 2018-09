Peters vereerd door belletje van Jan Smit

Of Peters zelf van de muziek van Jan Smit houdt? „Ja, zeker. Ook mijn moeder is heel erg van fan van hem”, zei de potentiële goalgetter over de Volendamse hitmachine, die tevens werkzaam is als bestuurslid bij de plaatselijke FC.

Peters wordt eerst gehuurd van Emmen. Vanaf volgend jaar zomer is hij voor twee seizoenen eigendom van Volendam. Voor de ploeg van trainer Misha Salden is het een droomaanwinst. „Uiteindelijk is wat de trainer zegt natuurlijk het belangrijkste”, erkende Peters, die ook in Volendam gaat wonen. „Een paar dagen geleden hadden we een heel positief gesprek. Er sprak heel veel vertrouwen uit zijn woorden. En ik ben een gevoelsmens, dus ik heb echt mijn gevoel gevolgd.”

Cas Peters duelleert tijdens zijn laatste duel voor FC Emmen met Mats Seuntjens van AZ. Ⓒ ANP

De lat ligt hoog voor Peters. „Het feestje dat ik vorig jaar met FC Emmen meemaakte, zou ik hier ook wel willen beleven”, vertelde de aanvaller. Een ambitieuze doelstelling, aangezien de ploeg van Salden na twee duels op nul punten staat. „Maar dat zegt nog niks na zo weinig wedstrijden. Alles ligt nog open.”

Peters scoorde vorig seizoen in de Eerste Divisie zeventien keer voor FC Emmen, maar na de historische promotie moest hij zich tevredenstellen met een bijrol. Trainer Dick Lukkien geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan de Deen Nicklas Pedersen.

„Ik vond dat best moeilijk om mee om te gaan, maar heb de knop omgezet en ben keihard gaan trainen”, blikte Peters terug. „Desondanks speelde ik niet. Aangezien ik niet gelukkig word van een heel jaar op de bank zitten, heb ik voor een club gekozen waar ik veel minuten kan maken en hopelijk kan doorgaan met doelpunten maken. Het was niet de makkelijkste keuze, maar ik denk dat ik het in Volendam heel goed ga hebben.”

En als hij straks flink bijdraagt aan een onverwachte promotie naar de Eredivisie, kan hij naast een mooi feestje ook ongetwijfeld een privé-optreden van Jan Smit verwachten.