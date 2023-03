Achraf Hakimi (PSG) ondanks aanklacht verkrachting in selectie Marokko

„We staan achter hem en dat is het belangrijkste”, zei de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui over de verdediger van Paris Saint-Germain. „Hij is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. De selectie en alle Marokkaanse inwoners steunen hem.”

Het vermeende slachtoffer, een vrouw van 24 jaar, meldde zich vorige maand bij de politie. Hakimi zou haar hebben verkracht in zijn huis in Boulogne-Billancourt, in een buitenwijk van Parijs. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

Gehoord door recherche

Hakimi zou zijn gehoord door rechercheurs en vervolgens zijn aangeklaagd door een onderzoeksrechter en onder gerechtelijk toezicht zijn geplaatst.

De 24-jarige Hakimi, een vaste waarde in de nationale elf, haalde op het WK met Marokko verrassend de halve finales. Daarin was Frankrijk te sterk.