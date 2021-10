Domper voor PSV; Ritsu Doan maand uit roulatie

De Engelsman is weer fit en trainde dinsdagochtend mee met de selectie, Voor het eerst sinds februari 2020 was die training voor publiek toegankelijk. Een kleine zestig supporters kwamen daar op af. PSV had een dag eerder bekend gemaakt dat de training toegankelijk zou zijn.

Cody Gakpo

Die fans zagen ook Cody Gakpo op het veld verschijnen. Die werkte apart van de groep loopoefeningen af. Gakpo herstelt middels een stappenplan van de hoofdblessure die hij bij Oranje in de wedstrijd tegen Letland opliep. Als er geen complicaties optreden kan hij donderdag aansluiten bij de groep en is hij tegen PEC Zwolle gewoon inzetbaar.