Daley Blind organiseert lotingdiner

„Dit was mijn beste optreden sinds mijn terugkeer. Het zijn duels waarin je er moét staan, wedstrijden op leven en dood”, glom de routinier na Dinamo Kiev-Ajax (0-0), nadat hij met zijn ploeggenoten een vreugdedans op het veld had gemaakt, een kleedkamerfoto op zijn social media had gepost en een lotingdiner had georganiseerd. „Ik vind wel dat we samen moeten kijken tegen wie we in de Champions League mogen spelen.”

Bekijk ook: Deze ploegen kunnen PSV en Ajax treffen

Commissaris Danny Blind zag vanaf de tribune tevreden dat de miljoenen bij Ajax zullen binnenstromen, maar vooral dat zijn zoon zich als een veldheer manifesteerde. Ook in de catacomben van het Olimpiejsky-stadion bleek zijn zoon Daley een van de leiders van dit Ajax. „Het is nog nooit gebeurd dat een Nederlandse club drie voorronden in de Champions League overleefde. Dus de plaatsing is fan-tas-tisch! Ik denk dat de hele ploeg een enorm compliment verdient.”

Blind nam het op voor strafschopmisser Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar, wiens vizier wel heel slecht stond afgesteld. „Juist complimenten voor die gasten. Ze hebben gestreden en ballen vastgehouden, waardoor we ons combinatiespel konden spelen en konden doorvoetballen. En tekenend voor Dusan is dat hij in de rust door die gemiste strafschop niet met zichzelf bezig was, maar zich om het team bekommerde”, aldus de centrale verdediger, die met Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui tot de uitblinkers behoorde.