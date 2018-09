PSV heeft Gutierrez eindelijk binnen

PSV doet zo opnieuw zaken met Pachuca, dat vorig jaar Hirving Lozano al verkocht aan de Brabantse club. Lozano is erg goed bevriend met Gutierrez, die bij de Mexicaanse club de aanvoerdersband droeg. De linksbenige middenvelder maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van Mexico, maar speelde geen minuut in Rusland.

Hirving Lozano en Gutierez bij de nationale ploeg van Mexico. Ⓒ AFP

Gutierrez is persoonlijk al akkoord met PSV, dat na de overwinning op BATE Borisov (3-0) ook tot een vergelijk kwam met Pachuca. Deelname aan de Champions League levert PSV een bruto bedrag van 35 miljoen euro op. De deal is daarna op verzoek van de Mexicanen snel bekend gemaakt, omdat Gutierrez op het laatste moment ontbrak in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Santos Laguna.

PSV was op zoek naar versterking voor het middenveld. Gutierrez is al maanden in beeld, maar Pachuca zat lange tijd veel te hoog in de boom. Desondanks zetten de Eindhovenaren nooit definitief een streep door de komst van de boezemvriend van Lozano. De club hoopt ook de komst van Aziz Behich, die voor anderhalf miljoen euro moet overkomen van Bursaspor, donderdag of vrijdag nog rond te maken.