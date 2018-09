Nadal freewheelend naar derde ronde

De Spaanse nummer 1 van de wereld won in drie sets van de Canadees Vasek Pospisil: 6-3 6-4 6-2. De als eerste geplaatste Nadal was in twee uur klaar.

Nadal is titelverdediger in New York. De Canadees, die 88e staat op de wereldranglijst deed wat hij kon, maar kon nauwelijks een vuist maken tegen de Spanjaard. In de eerste en derde set brak Nadal de opslagbeurt van Pospisil meteen. In de tweede set kwam de Canadees nog op 4-2 voor, maar toen schakelde de drievoudig winnaar van de US Open een tandje bij en pakte met vier games op rij de set.

In de derde ronde treft Nadal de Rus Karen Tsjatsjanov, de nummer 26 van de wereld.