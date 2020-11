Aanloop Feyenoord richting Europa League-duel verder verstoord

De weersomstandigheden zijn slecht. De temperatuur in Rusland is al rond het vriespunt en de kans op sneeuw is meer dan 70 procent. Trainen lijkt daardoor een lastig verhaal te worden.

Advocaat: ,,We hebben vanmorgen een belletje gehad van de UEFA, waarin is medegedeeld dat we er niet kunnen trainen. We hopen daar vandaag nog meer over te horen. Maar goed, daar heeft CSKA dan ook last van.’’

Advocaat heeft een paar weken terug met zijn team thuis tegen CSKA grote indruk gemaakt door de Russische titelkandidaat met 3-1 te verslaan. Maar hij is door al zijn ervaringen in Rusland voldoende ervaren om te weten dat voetballen in Rusland voor elke ploeg verschrikkelijk moeilijk is.

Dick Advocaat in gesprek met CSKA-assistent Vasily Berezutsky, met wie hij bij de Russische ploeg nog samenwerkte. Ⓒ HH/ANP

De Russische coach liet na de eerste wedstrijd in De Kuip ook ijskoud weten dat hij zich helemaal geen zorgen maakt over de nederlaag in een uitwedstrijd. ,,Je denkt toch niet dat we in paniek zijn’’, sprak Viktor Goncharenko. Zijn assistenten maakten na de wedstrijd ook duidelijk dat CSKA meestal al zijn thuiswedstrijden wint en daarmee in de meeste gevallen kwalificatie in de groepsfase afdwingt.

Advocaat: ,,Toch is het gevoel bij ons goed. In de thuiswedstrijd hebben we vrij hoog gespeeld, CSKA onder druk gezet met alle risico’s. Daardoor kregen de Russen wat mogelijkheden. In de uitwedstrijd zullen we compacter moeten spelen en dicht bij elkaar blijven. De ruimtes weghalen voor de tegenstander.’’

Grote status in Rusland

De Hagenaar vindt het prachtig om terug te keren in het land waar hij grote successen boekte als coach en waar hij ook het nationale team mocht leiden. In Moskou en eigenlijk in de totale Russische sportwereld heeft de coach van Feyenoord een grote status. Mede omdat hij met zijn ploeg Zenit St. Petersburg na het veroveren van de UEFA Cup werd uitgenodigd bij president Poetin. De beelden van dat bezoek maakten indruk op de Russische voetbalfans.

"Ik ga er niet heen voor het Rode Plein, dat heb ik wel gezien"

Advocaat is, afgezien van een tweedaags bezoekje voor een loting in St. Petersburg in Rusland niet meer teruggeweest sinds de zomer van 2012. ,,Maar ik vind het altijd leuk om te komen waar ik succesvol ben geweest. Ook in Moskou dus.’’

Russische media

Op de vraag of hij door de Russische media ook met veel respect wordt benaderd, had Advocaat een antwoord waarmee hij veel lachers op zijn hand kreeg. ,,Dat weet ik niet, die neem ik niet meer op als ze bellen.’’ Hij voegde eraan toe dat hij weinig zin meer heeft in dat soort gesprekken. ,,Het hoeft toch ook niet meer? Ik zit nu bij Feyenoord.’’

Snel en zakelijk bezoek

Hij wil met Feyenoord vooral een snel en zakelijk bezoek brengen aan Moskou. ,,Ik ga er niet heen voor het Rode Plein, dat heb ik wel gezien. Ik vind het land overigens nog enorm indrukwekkend. Het is zo groot en alles is er zo gigantisch. Als je dan een beetje de geschiedenis kent van de afgelopen 100 jaar, is het vanzelf mooi om daar weer te zijn de komende dagen.’’ En van de geschiedenis weet hij veel. ,,Ik heb pas weer een documentaire over de vroegere president Gorbatsjov gzien. Een van de grootste mensen van Rusland, die dan nu in een flatje zit. Ook weer heel indrukwekkend.’’

Afwezigen

Feyenoord is vanzelfsprekend nog zonder doelman Justin Bijlow, die tot de winter is uitgeschakeld, zonder Ridgeciano Haps, Luis Sinisterra en Sven van Beek. Leroy Fer, Robert Bozenik en Tyrell Malacia ontbreken eveneens vanwege blessures.

De van het Russische Krasnodar gehuurde centrumverdediger Uros Spajic reist wel mee naar Moskou. Voor hem is CSKA een bekende ploeg.