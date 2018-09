Ajax en PSV bezorgen Nederland cruciale positie

Bonus

Ajax en PSV plaatsten zich deze week overtuigend voor het miljoenenbal en dat levert ons land in totaal acht punten op. Dat aantal moet nog wel gedeeld worden door het aantal clubs dat Nederland dit seizoen afvaardigde in Europa.

In ons geval zijn dat er vijf: naast Ajax en PSV waren ook Feyenoord, AZ en Vitesse (kortstondig) Europees actief. De bonus komt daardoor uit op 1.600 punten.

Cruciale elfde plek

Het totaal aantal punten dat Nederland in deze jaargang tot dusver bij elkaar sprokkelde, is inmiddels 3.600. Daarmee verovert Nederland de felbegeerde elfde plaats op de coëfficientielijst. Waarom is die elfde plek zo cruciaal? Omdat die positie de Nederlandse kampioen direct een CL-ticket bezorgt, tenzij de Champions League-winnaar zich in de eigen competitie nog niet had geplaatst voor het miljoenenbal.

Omdat Nederland door de povere resultaten van de laatste seizoenen was weggezakt op de coëfficientielijst, moest landskampioen PSV dit seizoen een extra voorronde spelen.

Kater voor Oostenrijk

De elfde plek was in handen van Oostenrijk, maar dat land kreeg woensdagavond een flinke tik te verwerken met de uitschakeling van Red Bull Salzburg, dat een voorsprong verspeelde tegen Rode Ster Belgrado (2-2) en de Champions League misliep.

Het is nu de taak aan Ajax en PSV om zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen voor Nederland om de elfde plek in handen te houden en de voorsprong op Oostenrijk zelfs te vergroten. Daarbij moet wel gezegd dat het Alpenland nog niet Europees is uitgespeeld. Red Bull Salzburg en Rapid Wien zijn nog actief in de Europa League en kunnen dus nog punten pakken.

Loting

Ajax en PSV weten na vanavond wie zij treffen in de groepsfase. Om 18.00 uur begint de loting in Monaco.