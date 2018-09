Leenstra verruilt schaatsen voor studieboeken

Ze maakt haar collectie olympische medailles daarmee compleet, na het goud op de ploegachtervolging bij de Spelen van 2014 in Sotsji.

Leenstra gaat nu voorrang geven aan haar studie Geo-Information Science in Wageningen, vertelt ze in de Leeuwarder Courant. ,,Deze studie duurt twee jaar en het eerste jaar moet ik fulltime naar school. Het is niet zo dat ik helemaal klaar ben met schaatsen, maar ik wil geen dingen half doen. Het zou voor het schaatsen een weggegooid jaar worden. En ik wil na het schaatsen ook nog ergens goed in worden.''

Leenstra is getrouwd met de Italiaanse oud-schaatser Matteo Anesi en trainde de afgelopen jaren ook met de Italiaanse selectie mee. De Friezin reed eerder onder Gerard Kemkers bij de toenmalige TVM-ploeg en bij het team van schaatscoach Jan van Veen. Leenstra stond lang bekend als de 'eeuwige' nummer vier, omdat ze op de grote toernooien zo vaak net naast het podium viel. In Pyeongchang was er eindelijk individueel succes voor Leenstra, die Lotte van Beek 0,01 seconde voorbleef en brons pakte. ,,Er zit heel veel inzet, arbeid en heimwee in die 0,01 seconde'', zei Anesi daarover bij de huldiging in het Holland Heineken House.

Leenstra heeft met 1.52,06 het Nederlands record op de 1500 meter in handen. Ze verbeterde eind vorig jaar in Calgary het record van Ireen Wüst met 0,02 seconde. ,,Dat was denk ik mijn beste race ooit.''