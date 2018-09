Mollema: ’Ik beloofde Sky een zware dag’

Simon Clarke wint de vijfde etappe van de Vuelta. Bauke Mollema wordt tweede. ,,Hij was gewoon rapper.” Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

ROQUETAS DE MAR - Het was een aanval met voorbedachten rade. Bauke Mollema liet zijn klimfiets, de Trek Émonda, staan en koos voor het meer aerodynamische model, de Madone. In de afdaling van de Alto El Marchal en het laatste vlakke gedeelte van totaal 25 kilometer wist de Groninger dat hij op zijn Madone meer kans had op de ritwinst. Al moest hij in de vijfde etappe van deze Ronde van Spanje toch genoegen nemen met de tweede stek achter Simon Clarke. „Hij was gewoon rapper”, aldus Mollema.