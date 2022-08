Clasie bezorgt AZ in Leeuwarden beste seizoenstart sinds 2006

AZ had het zeer lastig in Friesland. Cambuur oogde het eerste uur strijdvaardiger en dwong meer kansen af. Een rode kaart van Jamie Jacobs na een klein uur was echter het kantelpunt van de wedstrijd.

Inventiviteit

Na een openingsfase die veel weg had van een foutenfestival, zette AZ de thuisclub na een kwartier de duimschroeven aan. De gasten hadden veelvuldig balbezit, soms zelfs minutenlang, maar konden geen bres slaan in de Friese verdedigingslinie. De inventiviteit ontbrak bij de ploeg die al weer zijn negende officiële wedstrijd van het seizoen speelde en vrijdag was teruggekeerd uit Portugal.

Een curieus moment was er in de 25e minuut, toen Sam Beukema na een zwakke balaanname de bal verloor en opzichtig aan het shirtje ging hangen van Remco Balk. Rob Dieperink bracht vervolgens een wazig staaltje pantomime ten tonele. De scheidsrechter wees alle kanten op, behalve de goede, en gaf de Alkmaarse stopper slechts een berisping, waar geel op zijn plaats was geweest.

Uldrikis schampt

Die onbegrijpelijke beslissing bleek SC Cambuur te hebben wakker geschud. De ploeg van Henk de Jong stroopte de mouwen op en haalde drie corners. Bij de derde hoekschop, allen vanaf rechts door Mees Hoedemakers genomen, was het bijna raak: Roberts Uldrikis schampte de indraaiende bal richting de lange hoek, maar zag het speeltuig via de binnenkant van de paal in de handen van Hobie Verhulst. De AZ-goalie mocht de voetbalgoden dankbaar zijn.

28 seconden later lag de bal er bijna aan de andere kant in. In een door Tijjani Reijnders opgezette fastbreak schoot Vangelis Pavlidis uit een een-tweetje met Dani de Wit rakelings over. Cambuur was echter niet onder de indruk van de ploeg die zich donderdag tegen Gil Vicente voor de groepsfase van de Conference League plaatste.

Arbiter Dieperink toont Jacobs de rode kaart na ingrijpen van de VAR. Ⓒ Pro Shots

Blessure Pavlidis

De Friezen toonden meer inzet dan AZ en waren op slag van rust opnieuw dicht bij de openingstreffer: Alex Bangura schoot uit een kunstig hakje van Balk op de linkerknie van Verhulst, die even later bij een schot van oud-AZ’er Hoedemakers opnieuw redding moest brengen. Martins Indi ruimde de bal net op tijd, voordat de instormende Lets reus Uldrikis gevaarlijk kon worden.

Na de thee was de eerste kans voor Jens Odgaard, maar de AZ-aankoop schoot uit een moeilijke hoek in de handen van Joao Virginia. Odgaard was de vervanger van de vlak voor rust geblesseerd geraakte Pavlidis. Ook Milos Kerkez was in de kleedkamer achtergebleven: de jonge linksback werd vervangen door Mees de Wit.

Rood Jacobs

Toch was weer SC Cambuur dat de grootste kans kreeg op de 1-0. Nadat Verhulst op klunzige wijze Jordy Clasie in zijn eigen zestien in de problemen had gebracht en Clasie onder druk de bal verspeelde, hoefde Balk niet anders te doen dan de bal oog in oog met Verhulst af te leggen op Uldrikis. Balk speelde de bal echter áchter Uldrikis, die bovendien stijf rechts is. Oftewel: dag kans.

De blauw-gelen leken serieus kans te maken op de tweede zege op rij, maar na de rode kaart van Jamie Jacobs, ook al een speler uit de AZ-opleiding, keerde de wedstrijd. Jacobs was op de enkel van Odgaard gaan staan. Ook al was er van opzet geen sprake, zo leek het, de kaart was gezien de ernst van de charge terecht.

Clasie de bevrijder

Na de verplichte douchebeurt van Jacobs volgde een Alkmaarse belegering en was AZ met name in het laatste kwartier nog maar één ploeg dat vol voor de zege ging. Supersub Mayckel Lahdo was aanvankelijk met een gekruld schot op de lat het dichtst bij een treffer, maar het was Clasie die in de 90e minuut, dwars door de handen van Virginia, voor de bevrijding zorgde: 0-1.