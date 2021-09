Miguel Angel Lopez wint zware bergrit in Vuelta; rode trui blijft voor Primoz Roglic

De leidende positie van Primoz Roglic kwam niet in gevaar. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma, die een dag eerder een zware bergrit won en daarmee de macht greep, had in een groep van achtervolgers met favorieten voortdurende de controle. Roglic finishte als tweede op 14 seconden van de winnaar.

Bert-Jan Lindeman was de eerste Nederlander die zich deze donderdag van voren liet zien. Samen met James Piccoli, Pelayo Sanchez en Harm Vanhoucke nam hij al vlug de leiding, maar het was van korte duur. Een grote groep renners haalde het kwartet al snel bij, waardoor er een kopgroep van 32 ontstond.

Arensman

Daarbij zaten ook Thymen Arensman en Koen Bouwman. Op de Puertu de San Llaurienzu plaatste Piccoli een aanval, maar met de top in zicht werd hij ingerekend. De eerste dagpunten waren voor DSM-renner Michael Storer. Lindeman was ondertussen gelost, Arensman en Bouwman konden wel met de herschikte kopgroep mee.

Thymen Arensman laat zich goed zien in de Vuelta-etappe van donderdag. Ⓒ ANP/HH

Op de Altu de La Cobertoria reed Storer vervolgens weg bij de andere aanvallers, en dat hield de Australiër lang vol. Met nog 28 kilometer te gaan had de DSM-renner een voorsprong van dik twee minuten op de achtervolgers, waarvan Romain Bardet aan het begin van de slotklim, de Alto d’El Gamoniteiru, een poging waagde.

De Fransman werd echter ook al snel weer bijgehaald en ook Storer moest zich op vier kilometer van de finish gewonnen geven. David de la Cruz haalde de Australiër bij en loste hem vervolgens, waarna Miguel Angel Lopez dat trucje herhaalde en toepaste bij De la Cruz. Achter Lopez hadden zich inmiddels Roglic, Sepp Kuss en Enric Mas gepositioneerd. Roglic kon zich van beide heren losmaken, maar niet voorkomen dat Lopez de etappe op zijn naam schreef.

Primoz Roglic behoudt de rode trui in de Vuelta. Ⓒ EPA

López kon zijn geluk niet op. „Het is fantastisch dat ik een etappe van dit kaliber kan winnen. Het is de beloning voor jaren van opoffering en strijdvaardigheid. Niet alleen van mij, maar van iedereen in mijn omgeving. We hebben deze ronde heel goed voorbereid en dit succes is daar een gevolg van. Ook de jongens die inmiddels al zijn afgestapt hebben hieraan meegewerkt. Het is een zege voor ons allemaal.”

Roglic heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 2 minuten en 30 seconden op de Spanjaard Mas. Lopez is nu derde, op 2 minuten en 53 seconden. Steven Kruijswijk staat veertiende. Roglic won deze ronde al drie etappes. De wielerronde door Spanje eindigt zondag met een individuele tijdrit.

