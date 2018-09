PSV is Lozano, Gutierrez en Pereiro even kwijt

Interim-bondscoach Ricardo Ferretti heeft in totaal 25 spelers opgeroepen voor de wedstrijden op 7 en 11 september in respectievelijk Houston en Nashville. Het komt zo bij de nationale ploeg al tot een hereniging tussen Lozano en Gutiérrez, die na de interlandperiode ook gaan samenspelen bij PSV.

De landskampioen heeft een akkoord bereikt met CF Pachuca over de komst van middenvelder Gutiérrez, die binnenkort zijn handtekening zet in Eindhoven. Vorig jaar kwam Lozano al van de Mexicaanse club naar PSV. De twee PSV'ers treffen volgende week in Houston in Gastón Pereiro een teamgenoot. De aanvallende middenvelder uit Uruguay debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg en mag zich nu weer bewijzen. De Uruguayaanse selectie bestaat uit twintig spelers, met Luis Suárez en Diego Godin als grootste namen. Edinson Cavani zit er niet bij.

De nieuwe Australische bondscoach Graham Arnold heeft vier spelers uit de eredivisie opgenomen in zijn eerste selectie. Arnold, de opvolger van Bert van Marwijk, gaat volgende week met een groep van 31 man op trainingskamp in de Turkse stad Antalya. Verdediger Trent Sainsbury van PSV en middenvelder Ajdin Hrustic van FC Groningen zaten er al vaker bij, de talenten Denis Genreau (PEC Zwolle) en John Iredale (sc Heerenveen) zijn nieuw bij de 'Socceroos'.

Bekijk ook: PSV heeft Gutierrez eindelijk binnen