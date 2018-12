FC Utrecht voor het eerst zonder goals

Utrecht, dat in 42 eerdere ontmoetingen met Roda in Limburg slechts vijf keer wist te winnen, maakte de fout in een veel te laag tempo de bal rond te spelen. Dat stelde de thuisclub steeds in staat de defensie tijdig op orde te brengen. Het gevolg was een saaie vertoning met nauwelijks kansen voor beide teams. De beste mogelijkheden in de eerste helft, afgezien van een in de tweede minuut afgekeurde goal van Utrecht-aanvoerder Willem Janssen wegens buitenspel, werden eerlijk verdeeld over beide ploegen.

Eerst kopte de Cyprioot Nestoras Mitidis naast na een goede voorzet van Ard van Peppen. Een kwartier later verzuimde Richairo Zivkovic de 0-1 raak te koppen na een voorzet van Sofyan Amrabat.

Na de pauze was Roda een aantal keer dichtbij de eerste thuiszege. Met name Abdul Ajagun liet zien dat er in hem geen koele afmaker schuilgaat. Tot vier keer toe liet hij een prachtige mogelijkheid onbenut. Zo onbekwaam als Ajagun was, zo heldhaftig trad Roda’s keeper Benjamin van Leer op. Met een fraaie redding in de 77e minuut bezorgde hij de nummer voorlaatst tenminste nog een punt.