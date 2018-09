’Sporting wil Sol concurrent van Dost maken’

Dat meldt het Portugese A Bola. De krant schrijft dat Sporting in de zoektocht naar een extra spits ook Luis Muriel (Sevilla) en Nicola Sansone (Villarreal) op de korrel heeft, maar dat Sol een goedkoper alternatief is.

De topclub hoopt de Spanjaard voor minder dan 2,5 miljoen euro over te nemen van Willem II. Mocht Sol naar Lissabon verkassen, dan moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Bas Dost. Ook Luc Castaignos staat nog onder contract bij Sporting.

Een vertrek van Sol zou een enorme aderlating zijn voor de Willem II. De spits, die zich in Tilburg heeft ontpopt tot publiekslieveling, schoot vorig seizoen zestien keer raak in de Eredivisie. Dit seizoen staat de teller op drie, waarmee hij momenteel gedeeld topscorer is. Al zijn treffers maakte hij vorig weekend tegen Heracles Almelo (5-0).