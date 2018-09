PSV heeft ook Behich binnen

Behich maakt voor zo’n anderhalf miljoen euro de overstap van het Turkse Bursaspor. Op het WK in Rusland speelde hij alle drie de wedstrijden van Australië mee. PSV’s hoofdtrainer Mark van Bommel was toen assistent-bondscoach van Bert van Marwijk, nu in Eindhoven actief als klankbord van Van Bommel.

Met het aantrekken van Behich heeft PSV er achter Angelino een optie bij op de linksback-positie. Gutierrez, die na lang getouwtrek met het Mexicaanse Pachuca, alsnog naar Brabant komt, moet de nieuwe verbindingsspeler op het middenveld worden. Het houdt in dat Bart Ramselaar nog hoopt te vertrekken uit Eindhoven. De oud-speler van FC Utrecht kan rekenen op de nodige interesse, maar moet hopen dat een van die clubs daadwerkelijk doorpakt en zich bij PSV meldt.

