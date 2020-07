Tennissers blijven bakkeleien: Thiem vindt kritiek Kyrgios te ver gaan

„We moeten leren van de fouten en voorzichtig zijn met deze pandemie waarmee we worden geconfronteerd. Dat is wat we uit de Adria Tour moeten halen”, zei Thiem tegen verslaggevers bij een invitatietoernooi in Berlijn. „We hebben fouten gemaakt maar het is niet zo dat Novak en wij een misdaad hebben begaan. Onze intenties waren goed. We moeten leren van onze fouten.” Thiem zelf testte negatief op het virus.

Nick Kyrgios Ⓒ REUTERS

Kyrgios haalde na afloop van het toernooi flink uit naar zijn collega’s. De Australiër noemde onder meer Alexander Zverev een egoïst nadat van de Duitser foto’s opdoken bij een feest terwijl hij had beloofd twee weken lang in quarantaine te gaan. Thiem: „Bepaalde meningen, vooral uit Australië, zijn erg overbodig.”