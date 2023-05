Spanning terug in play-offs NBA: Warriors en Knicks boeken broodnodige zege

Stephen Curry was weer belangrijk aan de kant van Warriors. Ⓒ ANP/HH

De basketballers van Golden State Warriors en New York Knicks hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorlopig voorkomen. De Warriors wonnen in de halve finales in het westen het vijfde duel met Los Angeles Lakers met 121-106 en brachten hun achterstand in de best-of-sevenserie daarmee terug tot 3-2. De Knicks versloegen Miami Heat met 112-103 en hielden hun kansen op het bereiken van de finale in het oosten daarmee ook in leven.