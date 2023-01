Van Empel toont week voor WK topvorm in Hamme

Van Empel sloeg al in de eerste van zes rondes een gat en reed daarna alleen maar verder weg bij de concurrentie, die zoals gebruikelijk ook uit Nederlandse vrouwen bestond. Shirin van Anrooij kwam op 1 minuut en 14 seconden van Van Empel als tweede over de finish, Ceylin del Carmen Alvarado werd derde en Lucinda Brand vierde.

Knie

Van Empel stelde vorige week in Benidorm al de eindzege in de wereldbeker veilig. De renster van Jumbo-Visma nam door haar zege in Hamme ook de leiding in het klassement om de X2O-trofee over van Brand, maar ze heeft al aangegeven de resterende twee wedstrijden in deze reeks over te slaan. Na het WK in Hoogerheide neemt ze rust om haar knie, waar ze al langer last van heeft, te laten herstellen.

„De knie is nog steeds niet 100 procent, ik probeer ’m iedere dag te verzorgen”, zei Van Empel voor de cross in Hamme tegen Sporza. „Ik voel bij iedere beweging een stekende pijn in de knieschijf. Lastig, maar je leert ermee omgaan. Nog twee wedstrijden, dan is het tijd om de knie rust te geven.”

Vermoeid

De Nederlandse bleef na haar zege in Benidorm voor een trainingsstage in Spanje en keerde vrijdag terug naar huis. „Ik was nog wel wat vermoeid van die stage. Ik voelde me niet ’super-super’. Maar het was wel genoeg om hier te winnen”, aldus Van Empel. Haar grootste rivale voor de wereldtitel, Puck Pieterse, ontbrak in Hamme. Pieterse rijdt zondag de wereldbekerwedstrijd in de Franse stad Besançon. Van Anrooij komt op het WK uit in de beloftencategorie.

„In principe heb ik dit seizoen al mijn doelen behaald”, zei Van Empel, de meest succesvolle veldrijdster van deze winter. „Er is ontzettend veel op me af gekomen, ik moest er iedere week weer staan. Volgende week is het WK een dag apart. Ik ga er alles aan doen om er dan ook te staan. Ik ga zo relaxed mogelijk naar Hoogerheide.”