PSV betaalt maximaal 8,2 miljoen voor Gutierrez

Beide partijen kwamen woensdagavond laat tot een deal. De zaakwaarnemer van Gutierrez (23) was de hele dag in Eindhoven om de belangen van de middenvelder te behartigen. Vlak voor het duel met BATE Borisov bereikten PSV en Pachuca een principeakkoord, waarna er nog een aantal zaken afgehandeld moest worden. De vele miljoenen (35) die PSV opstrijkt door deelname aan de Champions League, staan volgens de club los van de komst van Gutierrez. Pas na middernacht was de transfer dan echt rond.

Gutierrez leek lang een onhaalbare kaart voor PSV, dat in de ogen van Pachuca in eerste instantie een veel te laag bod deed. Dat de Mexicaanse international dolgraag naar Eindhoven wilde komen om daar herenigd te worden met boezemvriend Hirving Lozano, die vorig jaar dezelfde weg bewandelde, was doorslaggevend in de onderhandelingen. Pachuca ging uiteindelijk overstag en zakte flink met de vraagprijs. Bij PSV wordt gesproken over een zakelijk uitstekend en marktconforme deal.

Gutierrez landt donderdag aan het einde van de middag in Nederland en wordt vrijdag medisch gekeurd. Hij is met PSV een vijfjarig contract overeengekomen. De aanvoerder van Pachuca speelde dit seizoen al zes wedstrijden voor zijn, inmiddels, oude werkgever. PSV heeft zich ook versterkt met de Duitse middenvelder Marlon Frey (22). Hij sluit aan bij de beloften.

