VVV shopt bij FC Utrecht

De geboren Nijmegenaar liep vorig jaar een zware knieblessure op en stond daardoor geruime tijd aan de kant. „De sterkte en breedte van onze selectie hebben ertoe geleid dat het perspectief op speeltijd voor Patrick niet gegarandeerd is”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht.

„Hij is na lang blessureleed weer fit en in een fase van zijn loopbaan aanbeland waarin het van groot belang is om wedstrijden op eredivisieniveau te spelen. Dit perspectief kan VVV op dit moment beter bieden.” Joosten ligt nog tot medio 2020 vast bij Utrecht.