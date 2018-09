Mollema zet handtekening

Zoals TELESPORT al meldde, had Mollema al een mondelinge overeenkomst met Trek-Segafredo, maar nu is dan ook het papierwerk in orde.

Mollema is tevreden over zijn verlenging. „Ik ben heel erg dankbaar voor het vertrouwen dat Trek-Segafredo mij schenkt. Ik kijk enorm uit naar nog twee geweldige jaren met dit team. Als ik kijk naar onze rijders, staf en sponsoren, kan ik alleen maar concluderen dat dit een geweldige ploeg is en dat ik trots ben dat ik er deel van uit mag maken. Hopelijk word ik nog sterker en kan ik mijn ervaring gebruiken om het team vooruit te stuwen.”

„We zijn heel blij dat Bauke nog eens twee jaar bij ons team blijft”, zegt ook manager Luca Guercilena van Trek. „Met hem en Richie Porte hebben we twee extreem goede klimmers, die gedurende het seizoen beiden voor het klassement kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ons dit succes gaat opleveren. Ik kijk ernaar uit om ze komend jaar samen op de weg te zien.”