Nick Marsman verruilt Feyenoord voor club David Beckham

Bij Inter Miami FC wordt Marsman ploeggenoot van onder meer Kelvin Leerdam, Gonzalo Higuain en Blaise Matuidi. „Een prachtige volgende stap”, zegt de goalie, die afgelopen zondag nog als invaller moest aantreden nadat Justin Bijlow geblesseerd was geraakt, op de website van Feyenoord.

Marsman kwam in 2019 over van FC Utrecht en keepte de afgelopen twee seizoenen meer dan hij vooraf had gedacht. Mede vanwege de regelmatige absentie van Bijlow kwam de geboren Zwollenaar tot 29 officiële optredens.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie