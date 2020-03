De Ligt jongleert met wc-rol, Wijnaldum tafeltennist fanatiek

La Liga

Alle wedstrijden uit La Liga zijn voor de komende weken uitgesteld. Maar voor de Spaanse topclubs Real Madrid en FC Barcelona is dat geen reden om niet te trainen. Al is er wel een verschil op te merken over hoe de twee doelmannen van de desbetreffende clubs hun tijd spenderen. Marc-Andre Ter Stegen, de goalie van de Catalanen, gaat voor een conditietraining in de tuin. Terwijl Thibaut Courtois van de Koninklijke kiest voor wat ontspanning.

Mocht La Liga hervat worden, dan moet ook Sergio Ramos, de ploeggenoot van Courtois, meteen paraat staan. De robuuste verdediger, die met Real - toen de competitie werd stilgelegd - twee punten achterstond op koploper Bacelona, pakt voor nu de loopband.

Liverpool

Liverpool is in Engeland hard op weg naar de eerste landstitel in dertig jaar. The Reds genieten van een voorsprong van 25(!) punten op de eerste achtervolger Manchester City. The Citizens hebben nog wel een wedstrijd te goed. Voor nu zit Liverpool in de wachtkamer. Er heerst momenteel veel onduidelijkheid over het vervolg van de voetbalcompetities. De UEFA heeft voor dinsdag een spoedoverleg belegd, waar de Europese bond met 55 vertegenwoordigers van de aangesloten landen bekijkt welke opties mogelijk zijn.

Mochten competities niet worden uitgesteld, dan kan het ook zomaar zijn dat er geen kampioenen worden uitgeroepen. Het is voor Liverpool, dat onlangs als titelhouder in de Champions League werd uitgeschakeld, afwachten hoe alles afloopt. Georginio Wijnaldum is fanatiek aan het tafeltennissen, terwijl ploeggenoot Alex Oxlade-Chamberlain samen met zijn vriendin - ook in isolatie - alle stress van zich af danst.

StayAtHomeChallenge

De zorgen omtrent het coronavirus zijn groot. Zeker nu COVID-19 flink om zich heen grijpt. Dus blijft een van de zwaarstwegende adviezen van regeringen en zorginstanties: blijf thuis en blijf je handen wassen. Om dat nog eens extra te benadrukken, kwam voetbalplatform 433 met een heuse ’challenge’. Desinfecteer je handen en houd vervolgens gedurende 20 tellen de bal hoog terwijl je je handen wast. Voormalig Ajax-speler Matthijs de Ligt, die zijn brood tegenwoordig verdient in Italië bij Juventus, maakte de uitdaging nog iets moeilijker en ruilde de bal zelfs in voor een wc-rol.

Meerdere voetballers gaan de uitdaging aan. Al kiezen de meeste spelers toch voor hun grootste jeugdliefde: een bal. Denis Suarez, oud-speler van onder meer FC Barcelona, doet ook een poging. Evenals Vlahovic Dusan, speler van Fiorentina en positief getest op corona. Het is vervolgens aan de spelers zelf wie zij nomineren om ook mee te doen aan de #StayAtHomeChallenge. Momenteel gaat de uitdaging viral op sociale media.

Italië is in Europa het eerst en het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bologna-verdediger Mitchell Dijks zorgt in zijn extra vrije tijd nu wat meer voor het huishouden. Freddie Mercury is er niks bij...