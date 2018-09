Eerste oproep Groninger Doan voor Japan

De nieuwe bondscoach Hajime Moriyasu van Japan heeft de middenvelder van FC Groningen opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Chili (7 september in Sapporo) en Costa Rica (11 september in Osaka). De net twintigjarige Doan kreeg niet eerder een uitnodiging voor de nationale ploeg.

FC Groningen huurde Doan vorig seizoen van Gamba Osaka. De Japanner groeide uit tot de smaakmaker van de noorderlingen en maakte negen doelpunten in de eredivisie. FC Groningen betaalde in de zomer zo'n 2 miljoen euro om de aanvallende middenvelder definitief over te nemen.

Japan bereikte op het WK de achtste finales, waarin België net te sterk bleek (2-3). Heel wat gelouterde internationals, onder wie Keisuke Honda, namen na het toernooi afscheid. Bondscoach Moriyasu gaat nu bouwen aan een nieuw elftal.