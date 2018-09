Nederlands elftal kan borst natmaken

Bondscoach Didier Deschamps maakte donderdag zijn selectie bekend en die is vrijwel identiek aan de groep waarmee hij in Rusland de wereldtitel veroverde. Alleen reservekeeper Steve Mandanda ontbreekt, zijn plek wordt overgenomen door Benoît Costil van Girondins Bordeaux. Blikvangers in de selectie zijn Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Paul Pogba.

Kylian Mbappe (midden) met de wereldbeker. Ⓒ AFP

Frankrijk komt volgende week donderdag voor het eerst weer in actie sinds de gewonnen WK-finale op 15 juli in Moskou tegen Kroatië (4-2). De ploeg van Deschamps opent de Nations League in München tegen Duitsland.

Drie dagen later speelt de wereldkampioen thuis in het Stade de France tegen Oranje. De wedstrijd in Saint-Denis, nabij Parijs, begint om 20.45 uur.

Bekijk ook: Frenkie de Jong voor het eerst in voorselectie Oranje

In de kwalificatie voor het WK speelde het Nederlands elftal ook al tegen Frankrijk. In Amsterdam wonnen 'Les Bleus' met 1-0, in het Stade de France ging Oranje vorig jaar met 4-0 onderuit.

Hugo Lloris maakt ook 'gewoon' deel uit van de Franse selectie, hoewel de doelman van Tottenham Hotspur vorige week werd betrapt met drank op achter het stuur. Bondsvoorzitter Noël Le Graët kondigde een stevig gesprek aan met de aanvoerder van de nationale ploeg. Bij de Spurs mocht Lloris zijn aanvoerdersband behouden.