Koster blij verrast met Anita bij Willem II

De 29-jarige middenvelder kwam bij de Engelse club Leeds United niet meer aan spelen toe en kiest nu voor een terugkeer naar de eredivisie.

,,Van een speler van dat kaliber verwacht je niet dat hij voor Willem II kiest'', erkent Koster bij FOX Sports. De Zeeuw kent Anita nog uit hun gezamenlijke tijd bij Ajax. ,,Hij heeft waarschijnlijk ook gekeken naar welke trainers hier zitten, naar de manier van voetballen. Dat heeft denk ik een doorslaggevende rol gespeeld.''

Anita werd met Ajax kampioen in 2011 en 2012. De fysiek sterke middenvelder verdiende een transfer naar Newcastle United, vorig jaar verhuisde hij naar Leeds United. ,,Hij heeft lang geen wedstrijd gespeeld, het is dus afwachten hoe fit hij is'', aldus Koster. ,,Maar ik verwacht dat een speler met zulke kwaliteiten er snel zal staan. Ik kan deze transfer alleen maar toejuichen. Als je het als Willem II beter wil doen dan vorig seizoen, heb je kwaliteitsspelers nodig. En dat is Vurnon.''