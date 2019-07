Vettel al 333 dagen zonder zege: ’Voelt niet als een last’

De Duitse coureur van Ferrari zegt nog altijd de motivatie te hebben om met de Italiaanse renstal voor overwinningen te gaan.

De viervoudig wereldkampioen is ondertussen al 333 dagen zonder zege. „Het voelt niet als een last, maar nog altijd als een privilege om voor Ferrari te mogen rijden”, zei Vettel in de aanloop naar de Grote Prijs van Duitsland. „Mijn missie en die van het team is om terug te keren in de winnaarsmodus. Als ons dat lukt, maken we weer kans in de strijd om het wereldkampioenschap.”

Dat moet dan beginnen op Hockenheim. „Ik moet ook realistisch zijn. Ik denk niet dat wij de favoriet zijn”, zei Vettel, die vorig jaar vanaf de koppositie van de natte baan schoof en concurrent Lewis Hamilton er met de zege vandoor zag gaan.

In de WK-stand staat Vettel vierde, met al 100 punten achterstand op titelverdediger Hamilton. Een wereldtitel in de Ferrari is nog altijd het doel, dat hij al vijf jaar najaagt. „De druk die ik mezelf opleg, is echter groter dan de druk die van buiten komt”, zei Vettel.