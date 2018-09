Porto heeft beste papieren voor Bazoer

Zijn club Wolfsburg en Porto zijn het op hoofdlijnen eens over een (ver)huur van één jaar van de middenvelder met een optie tot koop.

Bazoer had de keuze uit meerdere clubs, maar staat op dit moment alleen nog open voor de Portugese Champions-Leaguedeelnemer en Celtic, dat op het vinkentouw zit. Lopen de onderhandelingen onverwachts alsnog spaak, dan kan de vliegbestemming van de zesvoudig international niet Porto maar Glasgow worden.

In de Portugese competitie en de Champions League hoopt Bazoer zijn carrière nieuw leven in te blazen. De overstap van Ajax naar VfL Wolfsburg werd mede door een knieblessure (nog) niet wat hij daarvan verwachtte.

Hoe graag hij een doorstart wil maken, blijkt uit het feit dat hij bereid is heel veel salaris in te leveren. De Utrechter heeft in Wolfsburg nog een contract tot medio 2021.