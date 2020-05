Oud-voetbalster Liesbeth Migchelsen (49) overleden

Migchelsen speelde onder meer bij VVOG, Puck Deventer, Saestum, FFC Heike Rheine en AZ. Driemaal werd ze landskampioen. Als aanvoerster van AZ kon Migchelsen als eerste speelster de kampioensschaal van de kersverse Eredivisie vrouwen omhooghouden.

Na haar actieve carrière werkte Migchelsen als KNVB-trainer van het HvA Talententeam. Zij vervolgde haar loopbaan in het buitenland, eerst als hoofdtrainer van Canberra United, waarmee ze kampioen werd in Australië, vervolgens als assistent-trainer van Vera Pauw bij het Zuid-Afrikaanse nationale elftal, waarna zij assistent-trainer werd bij China onder 20 jaar. Sinds 2011 was Migchelsen ook actief als docent voor de KNVB en UEFA.

"Rots in de branding"

Namens de KNVB heeft Sarina Wiegman, bondscoach van de voetbalsters, met ongeloof gereageerd op het overlijden van Migchelsen, met wie ze nog in Oranje voetbalde.

„Wat een ongelooflijk heftig bericht. Ben er stil van”, reageerde Wiegman op de site van de KNVB. „We zijn generatiegenoten en hebben jaren met elkaar gevoetbald in Oranje. Zij was letterlijk en figuurlijk onze ’rots in de branding’: een grote, sterke en fitte vrouw. Daarna kruisten de paden nog af en toe op en rond de velden. Onvoorstelbaar en verdrietig dat ze zo jong is overleden. Ik wil haar familie en vrienden vanaf deze plaats heel veel sterkte toewensen om dit verlies te kunnen dragen.”

Ook recordinternational Sherida Spitse heeft herinneringen aan de in Harderwijk geboren Migchelsen. Bij haar debuut in Oranje werd Spitse op de kamer bij Migchelsen ingedeeld. Ze noemt haar trouw, lief en vaak op zichzelf. „Er werd gezegd: dan heb je de ergste van het stel gehad. Ik dacht, oh, oké. Komt vast goed. En dat was ook zo. We konden het direct al goed samen vinden.”