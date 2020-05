Oud-voetbalster Liesbeth Migchelsen overleden

AZ-aanvoerder Liesbeth Migchelsen houdt de kampioensschaal vast, donderdag na afloop van de kampioenswedstrijd tussen de vrouwenploegen van AZ en Willem II.

Voetbalster Liesbeth Migchelsen, 95-voudig international, is na een kort ziekbed op 49-jarige leeftijd overleden. Ze was lange tijd aanvoerster van het Nederlands vrouwenelftal. Achttien jaar lang zat Migchelsen bij de selectie van Oranje. In september 2008 zette ze een punt achter haar interlandcarrière.