Shaw terug bij Engeland

Bondscoach Gareth Southgate heeft de verdediger van Manchester United opgeroepen voor de ontmoetingen met Spanje en Zwitserland. In maart 2017 kwam Shaw (23) voor het laatst in actie als international, als invaller in een duel met Duitsland.

Southgate heeft vijf spelers buiten de groep gelaten die op het wereldkampioenschap in Rusland nog wel van de partij waren. Onder hen Ashley Young. De back van Manchester United speelde op het WK vijf keer. Engeland drong door tot de halve finale, waarin het verloor van Kroatië.

Young beschouwt zijn interlandloopbaan min of meer als voorbij. Gary Cahill en Jamie Vardy lieten eerder al weten terug te treden. ,,Toch blijven ze beschikbaar voor het geval we in een cruciale wedstrijd spelers met ervaring nodig hebben'', zei Southgate. ,,Verder blijven ze bescheiden op de achtergrond. Ze hoeven geen groots afscheid.''

Volgens Southgate was er vooral bij Young wel sprake van enige teleurstelling. ,,Maar hij begreep dat ik de selectie enigszins wil verjongen. Verder heb ik niet al te veel willen wijzigen. Op het WK hebben we het goed gedaan en de meeste spelers verdienen opnieuw een kans. Bovendien is het seizoen nog maar net begonnen. Andere kandidaten hebben nog niet de kans gehad zich te onderscheiden.''