Spectaculaire versterking voor Excelsior

De 19-jarige buitenspeler arriveerde donderdag en traint vanaf vrijdag mee met de selectie van coach Adrie Poldervaart. Edwards maakte deel uit van het Engeland Onder 19 dat vorig jaar zomer in Georgië Europees kampioen werd. Hij doorliep eerder alle Engelse jeugdelftallen en komt nu uit voor Onder 20.

Edwards speelde één keer in de hoofdmacht van Spurs. Bijna twee jaar geleden verving hij een kwartier voor tijd Vincent Janssen in het met 5-0 gewonnen League Cup-duel tegen Gillingham. Vorig seizoen werd hij kortstondig verhuurd aan Norwich City in het Engelse Championship. De aanvaller mag in Kralingen vlieguren maken in de Eredivisie.