’Verkoop NAC aan City Football Group tegengehouden’

Dat meldt Omroep Brabant donderdagavond. NAC was eigenlijk al voor ruim 7 miljoen euro verkocht aan de City Football Group. Als alternatief is nu de lokale alliantie NAC=Breda naar voren geschoven.

De deal tussen de grootaandeelhouders en de City Football Group was eigenlijk al beklonken, maar er moest onder meer nog toestemming komen van NOAD, de stichting die het gouden aandeel van NAC beheert. Zij zijn de cultuurbewakers van de club en hebben nee gezegd tegen de overname. Onder de supporters van de Brabantse club, die momenteel achtste staat in de Keuken Kampioen Divisie, was veel weerstand. De afgelopen weken werd er flink actie gevoerd tegen een verkoop aan de City Football Group.

Waar de harde kern van NAC met name tegen ageerde, is het feit dat CFG in handen is van een sjeik, die dan de baas zou zijn over NAC Breda. Op papier is CFG inderdaad voor een belangrijk deel in handen van de Abu Dhabi United Group met als president en oprichter sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Maar ook een Amerikaans bedrijf heeft een aardig aandelenpakket. Bij een van de andere overnamekandidaten voor NAC, mocht CFG op enig moment afhaken, is ook een Amerikaans bedrijf betrokken.

De fans in Breda willen graag hun eigen identiteit behouden. Ⓒ ANP/HH

Saillant detail is dat een van de belangrijkste directeuren bij CFG, die over NAC Breda zou gaan waar het de zakelijke kant betreft, een Nederlander van beneden de rivieren is. De in Maastricht geboren Roel de Vries, die in Groningen bedrijfskunde studeerde en in vele werelddelen werkzaam was, waakt als COO (Chief Operational Officer) over de financiën en zou ervoor dat NAC Breda na een overname jarenlang financiële stabiliteit zou krijgen.